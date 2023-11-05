На Галицькій площі у Києві демонтували радянську зірку з обеліска міста-героя

Демонтували зірку, яка була розміщена вгорі на монументі.

Джерело фото: Анна Сергієць/Суспільне

У Києві на Галицькій площі (колишня назва – площа Перемоги) демонтували радянську зірку з обеліску «місто-герой Київ». Про це повідомляють у ЗМІ.

У квітні 2022 року на площі декомунізували обеліск та прибрали з нього зображення леніна.

Площу перейменували з площі Перемоги на Галицьку у лютому 2023 року.

Раніше ми писали, що у суботу, 4 листопада, у Києві проведуть демонтаж зірки.

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