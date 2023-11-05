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  1. В Україні

У НБУ прогнозують, що доходи громадян в номінальному вимірі за підсумками року збільшаться майже на 18%

14:22, 5 листопада 2023
За оцінками НБУ, доходи населення повернулися до зростання.
У НБУ прогнозують, що доходи громадян в номінальному вимірі за підсумками року збільшаться майже на 18%
Зображення: freepik.com
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Національний банк опублікував жовтневий Інфляційний звіт з детальним аналізом економічних подій в Україні та світі, а також оновленим макропрогнозом НБУ на 2023-2025 роки.

У пресрелізі НБУ прогнозують, що безробіття й надалі знижуватиметься, однак залишатиметься вищим за рівень до повномасштабного вторгнення. Очікується, що цього року воно зменшиться до майже 19%, наступного – до 16,5% та у 2025 році – нижче 15%.

«Стримуватимуть відновлення ринку праці структурні диспропорції, що посилилися через наслідки війни: міграцію та нерівномірне економічне відновлення за галузями та регіонами», - прогнозують у Нацбанку.

Також, за оцінками НБУ, доходи населення повернулися до зростання.

«За підсумками року доходи в номінальному вимірі збільшаться майже на 18%, а в реальному (тобто вже з вирахуванням інфляції) – на близько 4%. У 2024-2025 роках реальні доходи громадян теж зростатимуть. Збільшенню доходів на всьому прогнозному горизонті сприятимуть відновлення економічної активності та збереження м’якої фіскальної політики. Додатковим стимулюючим чинником у післявоєнний час стане посилення попиту на робочу силу з огляду на потреби у відбудові», - припустили у НБУ.

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