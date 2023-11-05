Как списать FPV-дрон по новому приказу: в Минобороны опубликовали алгоритм

В Минобороны и пояснили, что теперь по акту пуска и без служебного расследования можно списывать все, что летит в одну сторону — все виды ракет, БПЛА-камикадзе, БПВК-камикадзе и тому подобное.

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Приказ Министерства обороны об упрощенном списании имущества, который уже вступил в силу, дает право командирам звеньев «рота-батальон-бригада» списывать военное имущество стоимостью до 1,5 миллиона гривен без согласований с ведомством.

Об этом сообщили в Минобороны и пояснили, что теперь по акту пуска и без служебного расследования можно списывать все, что летит в одну сторону — все виды ракет, БПЛА-камикадзе, БПВК-камикадзе и тому подобное.

Алгоритм действий списания на примере FPV-дронов от Минобороны:

командир роты отдает приказ экипажу FPV-дронов на уничтожение вражеского танка;

комиссия, определенная командиром воинской части, составляет акт о техническом состоянии FPV-дронов;

комиссия составляет акт проведения запуска трех FPV-дронов во время боевых действий;

экипаж FPV-дронов уничтожает танк, использует для этого три беспилотника;

три FPV-дрона снимаются с учета воинской части по утвержденным ранее актам.

Для списания FPV-дронов в прошлом необходимо было собрать 16-18 документов, отмечают в ведомстве.

Отныне для этого достаточно всего двух:

акт о проведении пуска во время боевых действий;

акт качественного технического состояния.

«Кроме этого, по схожей упрощенной процедуре можно списывать имущество, пришедшее в негодное состояние из-за эксплуатации: одежду, бронежилеты, шлемы, бытовое имущество, а по акту технического списания: оружие, военную и специальную технику и т.д.», - отметили в Минобороны.

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