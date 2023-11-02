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20, 50, 90 – в патрульной полиции Киева напомнили о скоростных требованиях, предусмотренных ПДД

23:59, 2 ноября 2023
Нарушение скоростного режима влечет за собой административную ответственность.
20, 50, 90 – в патрульной полиции Киева напомнили о скоростных требованиях, предусмотренных ПДД
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В Патрульной полиции Киева отмечают, что превышение безопасной скорости движения является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.

Поэтому гражданам решили напомнить скоростные требования, предусмотренные ПДД Украины:

В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч, а в жилых и пешеходных зонах – до 20 км/ч.

Вне населенных пунктов транспортным средствам разрешается двигаться со скоростью до 90 км/ч, а в случае отделения проезжих частей друг от друга посредством разделительной полосы — не более чем 110 км/ч. На автомагистралях максимально разрешена скорость движения до 130 км/ч.

Нарушение скоростного режима влечет за собой административную ответственность:

  • согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП – превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч – штраф в размере 340 гривен.
  • согласно ч. 4 ст. 122 КУоАП – превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч – штраф 1 700 гривен.

Также мы писали, что с 1 ноября скорость движения авто в Киеве ограничивается до 50 километров в час – КГГА.

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