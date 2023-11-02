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  1. В Україні

20, 50, 90 – у патрульній поліції Києва нагадали про швидкісні вимоги, передбачені ПДР

23:59, 2 листопада 2023
Порушення швидкісного режиму тягне за собою адміністративну відповідальність.
20, 50, 90 – у патрульній поліції Києва нагадали про швидкісні вимоги, передбачені ПДР
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У Патрульній поліції Києва зазначають, що перевищення безпечної швидкості руху є однією з основних причин дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками.

Тому громадянам вирішили нагадали швидкісні вимоги, передбачені ПДР України:

У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год, а у житлових і пішохідних зонах — до 20 км/год.

Поза населеними пунктами транспортним засобам дозволяється рухатись зі швидкістю до 90 км/год, а у разі відокремлення проїжджих частин одна від одної за допомогою розділювальної смуги — не більш як 110 км/год. На автомагістралях максимально дозволена швидкість руху до 130 км/год.

Порушення швидкісного режиму тягне за собою адміністративну відповідальність:

  • згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год — штраф у розмірі 340 гривень.
  • згідно з ч. 4 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год — штраф 1 700 гривень.

Також ми писали, що З 1 листопада швидкість руху авто в Києві обмежується до 50 кілометрів на годину – КМДА.

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