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  1. В Україні

У Києві патрульні вимірюють швидкість за допомогою лазерного приладу TruCam

11:40, 5 листопада 2023
У місті інспектори здійснюють вимірювання швидкості за деякими адресами.
У Києві патрульні вимірюють швидкість за допомогою лазерного приладу TruCam
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Контроль за дотриманням швидкісного режиму — одне з пріоритетних завдань для патрульних. Для вимірювання швидкості руху поліцейські використовують лазерний прилад TruCam.

Інспектори здійснюють фіксацію на аварійно-небезпечних ділянках та місцях, де трапляється найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками.

Як повідомили у Патрульній поліції Києва, у місті інспектори здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:

  • проспект Миколи Бажана;
  • проспект Берестейський;
  • Набережне шосе;
  • проспект Броварський;
  • проспект Академіка Палладіна;
  • Столичне шосе;
  • Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);
  • вулиця Академіка Заболотного;
  • вулиця Борщагівська;
  • проспект Соборності.

Про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою спеціальних технічних засобів, інформують дорожні знаки 5.76 «Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху».

За порушення швидкісного режиму передбачена адміністративна відповідальність:

  • за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 20 км/год) КУпАП. Штраф — 340 гривень;
  • за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 50 км/год) КУпАП. Штраф — 1700 гривень.

Крім того, у патрульній поліції Києва нагадали про швидкісні вимоги, передбачені ПДР.

Також ми писали, що З 1 листопада швидкість руху авто в Києві обмежується до 50 кілометрів на годину – КМДА.

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