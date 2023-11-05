NASA создало приложение, чтобы видеть Международную космическую станцию, когда она пролетает над Землей

Новое приложение поможет отследить местонахождение Международной космической станции в режиме реального времени.

Новое мобильное приложение Spot the Station NASA поможет отследить местонахождение Международной космической станции в режиме реального времени. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Приложение базируется на вебсайте агентства и дает возможность наблюдать за станцией всем желающим в режиме реального времени.

Интерфейс облегчает пользователям определение местоположения станции и предоставляет возможности обмена фотографиями и видео своих наблюдений.

NASA объясняет, что благодаря встроенному компасу программы она покажет, где находится космическая станция, даже если пользователь на другой стороне земного шара. А также человек может подписаться на мобильные уведомления о будущих возможностях увидеть станцию на основе своего точного местонахождение.

«Даже после 23 лет непрерывного присутствия человека на борту Международной космической станции невероятно увлекательно видеть станцию, глядя вверх в нужный момент. Орбитальная лаборатория, которая продолжает предоставлять так много уникальных, ощутимых преимуществ для человечества, действительно не так уж далеко за пределами досягаемости», — отметил Робин Гейтенс, директор Международной космической станции в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Мобильное приложение уже доступно для загрузки на iOS и Android.

В NASA рассказывают, что космическая станция видна, потому что она отражает свет Солнца, как и Луна. Но, в отличие от Луны, космическая станция недостаточно яркая, чтобы увидеть ее днем, ее можно увидеть только на рассвете или в сумерках.

«Таким образом это может варьироваться от одной возможности наблюдения в месяц до нескольких в неделю, поскольку там, где вы находитесь, должно быть темно и космическая станция должна проходить над головой. Благодаря мобильному приложению Spot the Station пользователи будут знать, когда именно станция над их головой и как ее найти», - заявили в пресс-службе.

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