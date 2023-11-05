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  1. В Украине

Рекрутинг вместо призыва: Рустем Умеров утвердил новую концепцию кадровой политики Минобороны

14:40, 5 ноября 2023
Главный акцент концепции — гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО.
Рекрутинг вместо призыва: Рустем Умеров утвердил новую концепцию кадровой политики Минобороны
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Министр обороны Рустем Умеров подписал Указ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Документ определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет – как во время действия военного положения, так и в мирное время.

Главный акцент концепции — гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО.

Ожидаемые результаты:

  • ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;
  • в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом;
  • человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития, гендерного равенства. Уровни возможности мужчин и женщин в ВСУ;
  • усовершенствованная электронная система военного учета;
  • автоматизированные и цифровые процессы управления персоналом;
  • расширенное сотрудничество между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС;
  • эффективная и прозрачная система денежного довольствия военнослужащих и обеспечения их жильем;
  • усовершенствованное психологическое обеспечение;
  • новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными;
  • надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы.

Мониторинг и оценку результатов внедрения концепции будет осуществлять Комитет по кадровому менеджменту в системе Министерства обороны Украины.

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