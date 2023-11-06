Через чергову атаку рф зазнав пошкоджень Одеський національний художній музей

У музеї повідомили, що його зачинено, а події переносять та відміняють Free Entrance Day.

Джерело фото: instagram.com/onfam_ua

Увечері 5 листопада Одеський національний художній музей постраждав через ракетну атаку рф.

«Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО)», - повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Варто зазначити, що 6 листопада музей відзначає день народження – 124 роки.

Наразі

«Ми дуже раді, що немає постраждалих і такій згуртованості спільноти … триває процес оцінки пошкоджень, фіксація наслідків ураження та слідчі дії, все має залишатися недоторканим», - наголосили у музеї.

В Одеському художньому музеї пошкоджені виставки: Марґіт та Романа Сельських «Сонце заходу» з колекції Едуарда Димшица, Бориса Айзенберга «Квіти за відвалами», роботи Олександра Грехова, Стаса Жалобнюка «Black Sea», Володимира Семківа «Радість», Альбіни Ялози «Вівтар небесного війська», Kinder Album «Великі луги, рясні трави».

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