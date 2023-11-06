Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Стало відомо, який курс долара на 2024 рік закладено у фінальну редакцію Бюджету

Кабмін оприлюднив фінальні розрахунки стосовно Бюджету на 2024 рік, зокрема стосовно закладеного обмінного курсу долара США в наступному році.

Оплата праці державних службовців, — як вона регулюватиметься у фінальній редакції закону про Державний бюджет на 2024 рік

У 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад, — фінальна редакція законопроекту про Держбюджет.

Виконавча влада відмовилась повернути санаторій «Шкло» судовій владі – ДСА

У суддівському врядуванні кажуть про грубе ігнорування інтересів судової влади.

До судів якої юрисдикції звертатися цивільним дружинам загиблих військових про встановлення факту проживання однією сім’єю: Велика Палата Верховного Суду розгляне справу

Касаційний цивільний суд та Касаційний адміністративний суд Верховного Суду мають різну думку стосовно того, куди звертатися цивільним дружинам загиблих військових про встановлення факту проживання однією сім’єю, - справу розгляне Велика Палата.

Доопрацьований проект Бюджету на 2024 рік передбачає збільшення видатків на ВРП та ВККС та зменшення – на суди

У поданому 2 листопада проекті Бюджету-2024 вирішено зменшити видатки розвитку судів на 62,156 млн та збільшити видатки споживання Вищої ради правосуддя і ВККС.

  1. В Україні

Через чергову атаку рф зазнав пошкоджень Одеський національний художній музей

08:52, 6 листопада 2023
У музеї повідомили, що його зачинено, а події переносять та відміняють Free Entrance Day.
Через чергову атаку рф зазнав пошкоджень Одеський національний художній музей
Джерело фото: instagram.com/onfam_ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Увечері 5 листопада Одеський національний художній музей постраждав через ракетну атаку рф.

«Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО)», - повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Варто зазначити, що 6 листопада музей відзначає день народження – 124 роки.

Наразі 

«Ми дуже раді, що немає постраждалих і такій згуртованості спільноти … триває процес оцінки пошкоджень, фіксація наслідків ураження та слідчі дії, все має залишатися недоторканим», - наголосили у музеї.

В Одеському художньому музеї пошкоджені виставки: Марґіт та Романа Сельських «Сонце заходу» з колекції Едуарда Димшица, Бориса Айзенберга «Квіти за відвалами», роботи Олександра Грехова, Стаса Жалобнюка «Black Sea», Володимира Семківа «Радість», Альбіни Ялози «Вівтар небесного війська», Kinder Album «Великі луги, рясні трави».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді