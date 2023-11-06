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  1. В Украине

Из-за очередной атаки рф получил повреждения Одесский национальный художественный музей

08:52, 6 ноября 2023
В музее сообщили, что он закрыт, а события переносят и отменяют Free Entrance Day.
Из-за очередной атаки рф получил повреждения Одесский национальный художественный музей
Источник фото: instagram.com/onfam_ua
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Вечером 5 ноября Одесский национальный художественный музей пострадал из-за ракетной атаки рф.

«Взрывной волной повреждены несколько многоэтажных жилых домов и музей в исторической части города (зоне всемирного наследия ЮНЕСКО)», – сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Стоит отметить, что 6 ноября музей отмечает день рождения – 124 года.

В данный момент в музее сообщили, что он закрыт, а события переносят и отменяют Free Entrance Day.

«Мы очень рады, что нет пострадавших и такой сплоченности сообщества … идет процесс оценки повреждений, фиксация последствий поражения и следственные действия, все должно оставаться нетронутым», - подчеркнули в музее.

В Одесском художественном музее повреждены выставки: Маргит и Романа Сельских «Солнце захода» из коллекции Эдуарда Дымшица, Бориса Айзенберга «Цветы за отвалами», работы Александра Грехова, Стаса Жалобнюка «Black Sea», Владимира Семкива «Радость», Альбины Ялозы «Алтарь небесного войска», Kinder Album «Великие луга, обильные травы».

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