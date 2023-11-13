Минобороны запустило рекрутинг в ряды ВСУ

"Армии нужны люди разных профессий" - Минобороны начало проект рекрутинга в ВСУ.

Источник фото: kurs.com.ua

Министерство обороны Украины анонсировало старт нового рекрутингового проекта для пополнения состава Вооруженных Сил. По инициативе заместителя министра обороны Натальи Калмыковой и главы организации Lobby X Владислава Грезева заключен договор, предусматривающий привлечение рекрутеров, которые будут работать в пользу армии абсолютно бесплатно.

Рекрутеры взяли на себя задачу привлечения квалифицированных специалистов различных профилей в Вооруженные Силы, расширяя базу талантливых личностей от гранатометчиков и минометчиков до программистов и поваров.

"Армии нужны люди разных профессий - от гранатометчиков и минометчиков, до программистов и поваров. Сотрудничество с Министерством обороны позволит масштабировать ту работу, которую мы проводили", - отметил глава Lobby X Владислав Грезев.

Министерство обороны ведет также переговоры с другими участниками рынка трудоустройства, чтобы максимально расширить количество потенциальных кандидатов, которые изъявят желание служить в Вооруженных Силах Украины.

Детали о вакансиях и условиях призыва можно найти по ссылке.

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