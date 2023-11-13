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  1. В Україні

Міноборони запустило рекрутинг до лав ЗСУ

19:13, 13 листопада 2023
«Армії потрібні люди різних професій» – Міноборони розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ.
Міноборони запустило рекрутинг до лав ЗСУ
Джерело фото: kurs.com.ua
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Міністерство оборони України анонсувало старт нового рекрутингового проєкту для поповнення складу Збройних Сил. За ініціативи заступниці міністра оборони Наталії Калмикової та голови організації Lobby X Владислава Грезєва укладено договір, що передбачає залучення рекрутерів, які будуть працювати на користь армії абсолютно безкоштовно.

Рекрутери взяли на себе завдання залучення кваліфікованих фахівців різних профілів до Збройних Сил, розширюючи базу талановитих особистостей від гранатометників та мінометників до програмістів та кухарів.

«Армії потрібні люди різних професій –  від гранатометників і мінометників, до програмістів і кухарів. Співпраця із Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили», – зазначив голова Lobby X Владислав Грезєв.

Міністерство оборони веде також переговори з іншими учасниками ринку працевлаштування, щоб максимально розширити кількість потенційних кандидатів, які виявлять бажання служити в Збройних Силах України.

Деталі щодо вакансій та умов призову можна знайти за посиланням.

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