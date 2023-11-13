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  1. В Україні

У Києві викрили наркоторговців, які щомісяця збували товару на півмільйона гривень

23:21, 13 листопада 2023
Столичні правоохоронці викрили чотирьох наркоторговців, які збували канабіс через поштові відправлення.
У Києві викрили наркоторговців, які щомісяця збували товару на півмільйона гривень
Джерело фото: Поліція Києва
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Київські правоохоронці викрили наркоторговельну схему, що приносила злочинцям близько півмільйона гривень щомісяця. За інформацією поліції Києва, чотирьох осіб викрили слідчі Дніпровського управління поліції, спільно з працівниками СБУ та прокуратурою.

Зазначається, що злочинці налагодили систему поширення наркотиків на території міста Києва. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили майже мільйон гривень заборонених речовин у фігурантів.

Четверо уродженців Києва та Полтавської області, народжених у 1980, 1984, 1988 та 2003 роках, за аналізом оперативної інформації, займалися збутом канабісу, використовуючи поштові відправлення для транспортування наркотиків з Полтавщини до Києва.

У поліції розповіли, що зловмисники переробляли та фасували наркотичні засоби на території приватного господарства, а після відправляли посилки в столицю. За цю злочинну діяльність злочинці отримували близько 500 тисяч гривень щомісяця.

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже три кілограми марихуани, 15 кілограмів рослин конопель, гроші, ноутбуки та інші предмети, орієнтовна вартість яких становить близько 1 мільйон гривень. Троє затриманих тримають під вартою, а четвертому обрано домашній арешт. Триває досудове розслідування.

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