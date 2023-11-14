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Громадська рада доброчесності отримала прописку у будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів

08:43, 14 листопада 2023
Члени Громадської ради доброчесності зможуть працювати у власному кабінеті в будівлі Комісії.
Громадська рада доброчесності отримала прописку у будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів
Джерело фото: SUD.UA
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Громадська рада доброчесності (ГРД) отримала у будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів окремий службовий кабінет.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», відповідний наказ 13 листопада 2023 року підписав голова ВККС Роман Ігнатов.

Згідно з наказом голови Комісії, для розміщення і роботи Громадська рада доброчесності отримала кабінет № 204.

Втім, для облаштування кабінету для роботи членів ГРД ще знадобиться певний час, ймовірно, кілька тижнів.

Згідно з наказом голови ВККС, членам ГРД заборонено доступ до інших службових приміщень ВККС, окрім кабінету № 204 та залів засідань Комісії під час роботи відповідних колегій ВККС.

Також, членам Громадської ради доброчесності заборонено доступ до кабінетів членів ВККС та працівників Секретаріату Комісії.

Крім того, працювати у будівлі Комісії члени ГРД зможуть тільки впродовж робочого часу Комісії.

Нагадаємо, що 13 листопада відновлена процедура кваліфікаційного оцінювання суддів, в який також задіяна Громадська рада доброчесності.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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