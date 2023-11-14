Громадська рада доброчесності отримала прописку у будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Громадська рада доброчесності (ГРД) отримала у будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів окремий службовий кабінет.
Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», відповідний наказ 13 листопада 2023 року підписав голова ВККС Роман Ігнатов.
Згідно з наказом голови Комісії, для розміщення і роботи Громадська рада доброчесності отримала кабінет № 204.
Втім, для облаштування кабінету для роботи членів ГРД ще знадобиться певний час, ймовірно, кілька тижнів.
Згідно з наказом голови ВККС, членам ГРД заборонено доступ до інших службових приміщень ВККС, окрім кабінету № 204 та залів засідань Комісії під час роботи відповідних колегій ВККС.
Також, членам Громадської ради доброчесності заборонено доступ до кабінетів членів ВККС та працівників Секретаріату Комісії.
Крім того, працювати у будівлі Комісії члени ГРД зможуть тільки впродовж робочого часу Комісії.
Нагадаємо, що 13 листопада відновлена процедура кваліфікаційного оцінювання суддів, в який також задіяна Громадська рада доброчесності.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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