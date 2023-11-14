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Общественный совет добропорядочности получил прописку в здании Высшей квалификационной комиссии судей

08:43, 14 ноября 2023
Члены Общественного совета добропорядочности смогут работать в собственном кабинете в здании Комиссии.
Общественный совет добропорядочности получил прописку в здании Высшей квалификационной комиссии судей
Источник фото: SUD.UA
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Общественный совет добропорядочности (ОСД) получил в здании Высшей квалификационной комиссии судей отдельный служебный кабинет. 

Как стало известно «Судебно-юридической газете», соответствующий приказ 13 ноября 2023 года подписал председатель ВККС Роман Игнатов

Согласно приказу председателя Комиссии, для размещения и работы Общественный совет добропорядочности получил в свое распоряжение кабинет № 204. 

Впрочем, на обустройство кабинета для работы членов ОСД уйдет еще некоторое время, вероятно, несколько недель. 

Согласно приказу главы ВККС, членам ОСД запрещен доступ к другим служебным помещениям ВККС, кроме кабинета № 204 и залов заседаний Комиссии во время работы соответствующих коллегий ВККС. 

Также членам Общественного совета добропорядочности запрещен доступ к кабинетам членов ВККС и работников Секретариата Комиссии.

Кроме того, работать в здании Комиссии члены ОСД смогут только в течение рабочего времени Комиссии.

Напомним, что 13 ноября возобновлена ​​процедура квалификационного оценивания судей, в которой также задействован Общественный совет добропорядочности.

Автор: Вячеслав Хрипун

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