В Киеве разоблачили наркоторговцев, которые ежемесячно сбывали товара на полмиллиона гривен

Столичные правоохранители разоблачили четырех наркоторговцев, которые сбывали каннабис через почтовые отправления.

Источник фото: Полиция Киева

Киевские правоохранители разоблачили наркоторговую схему, которая приносила преступникам около полумиллиона гривен ежемесячно. По информации полиции Киева, четырех человек разоблачили следователи Днепровского управления полиции, совместно с работниками СБУ и прокуратурой.

Отмечается, что преступники наладили систему распространения наркотиков на территории города Киева. Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли почти миллион гривен запрещенных веществ у фигурантов.

Четверо уроженцев Киева и Полтавской области, рожденных в 1980, 1984, 1988 и 2003 годах, по анализу оперативной информации, занимались сбытом каннабиса, используя почтовые отправления для транспортировки наркотиков с Полтавщины в Киев.

В полиции рассказали, что злоумышленники перерабатывали и фасовали наркотические средства на территории частного хозяйства, а после отправляли посылки в столицу. За эту преступную деятельность преступники получали около 500 тысяч гривен ежемесячно.

Во время обысков правоохранители изъяли почти три килограмма марихуаны, 15 килограммов растений конопли, деньги, ноутбуки и другие предметы, ориентировочная стоимость которых составляет около 1 миллиона гривен. Трое задержанных держат под стражей, а четвертому избран домашний арест. Продолжается досудебное расследование.

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