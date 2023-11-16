Рекрутинг у ЗСУ: у Міноборони розповіли, як формуватиметься зарплата

Заступниця міністра відповіла, якою буде зарплата у рекрутованих бійців.

Зарплата бійцям Збройних сил України, яких рекрутують, залежатиме від посади та виконання особливих завдань. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Рустема Умєрова Наталія Калмикова в ефірі телемарафону.

Так, у заступниці міністра запитали, якою буде зарплата у рекрутованих бійців.

«Грошове забезпечення визначено законом залежно від того, яку посаду обіймає людина, а також чи виконує вона особливі завдання, чи воює безпосередньо, наприклад, на першій лінії», - розповіла Калмикова.

Нагадаємо, що Міноборони запустило рекрутинг до лав ЗСУ.

Також заступниця Рустема Умєрова пояснила, що передбачає концепція кадрової політики Міноборони.

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