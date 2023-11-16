16 листопада: яке сьогодні свято та головні події

Сьогодні іменини святкують Віктор, Дмитро, Іван, Михайло, Федір.

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У четвер, 16 листопада, Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку.

В церковному календарі сьогодні день пам’яті апостола Матвія.

Також 16 листопада святкують День соціального підприємництва. Щорічно свято припадає на третій четвер листопада.

А ще 16 листопада вважається Всесвітнім день боротьби проти раку підшлункової залози та Міжнародним день боротьби з анорексією. Також 16 листопада є Міжнародним днем відмови від куріння.

16 листопада святкують Всесвітній день рукоділля. Свято не має офіційного статусу, але фонд ЮНЕСКО оголосив, що рукоділля можна прирівняти до культурної спадщини світу.

А ще 16 листопада Всесвітній день книги рекордів Гіннеса, Міжнародний день філософії, Міжнародний день терпимості (толерантності) та Всесвітній день ґудзиків.

16 листопада іменини святкують Віктор, Дмитро, Іван, Михайло, Федір.

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