Арештовані активи в управлінні АРМА реалізовуватимуться через Прозорро.Продажі

В Мінекономіки зазначили, що це мінімізує ризик втручання в хід аукціону і забезпечує його прозорість.

Джерело фото: Сергій Бут

Реалізацію арештованих активів в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів здійснюватимуть через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України та зазначили, що це мінімізує ризик втручання в хід аукціону і забезпечує його прозорість.

У Мінекономіки пишуть, що ухвалені зміни дозволяють:

забезпечити збільшення надходжень до державного бюджету;

потенційним покупцям та інвесторам вперше відкрито позмагатися за такі активи за прозорими і конкурентними правилами;

розблокувати можливості реалізації арештованих активів за кордоном, гроші з продажу яких йтимуть також до держбюджету та підтримуватимуть економіку.

«Для того, аби розпочати продаж такого майна в системі, спершу Агентство має обрати організатора торгів й укласти з ним договір — це можуть бути виключно авторизовані в системі Прозорро.Продажі майданчики, що мають в тому числі відповідні показники професійної роботи з системою, наприклад, кількість успішних аукціонів тощо. Такий підхід дозволить мінімізувати ризик залучення до організації аукціонів компаній, що не мають належного досвіду», — розповів СЕО Прозорро.Продажі Сергій Бут.

Уся інформація про хід онлайн-аукціонів з реалізації арештованих активів та їхні результати будуть відкриті та доступні на офіційному сайті prozorro.sale та у публічному модулі аналітики bi.prozorro.sale.

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