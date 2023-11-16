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Арестованные активы в управлении АРМА будут реализовываться через Прозорро.Продажі

09:31, 16 ноября 2023
В Минэкономики отметили, что это минимизирует риск вмешательства в ход аукциона и обеспечивает его прозрачность.
Арестованные активы в управлении АРМА будут реализовываться через Прозорро.Продажі
Источник фото: Сергей Бут
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Реализацию арестованных активов в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов будут осуществлять через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажі.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины и отметили, что это минимизирует риск вмешательства в ход аукциона и обеспечивает его прозрачность.

В Минэкономики пишут, что принятые изменения позволяют:

  • обеспечить увеличение поступлений в государственный бюджет;
  • потенциальным покупателям и инвесторам впервые открыто посоревноваться за такие активы по прозрачным и конкурентным правилам;
  • разблокировать возможности реализации арестованных активов за рубежом, деньги с продажи которых будут идти также в госбюджет и поддерживать экономику.

«Для того чтобы начать продажу такого имущества в системе, сначала Агентство должно выбрать организатора торгов и заключить с ним договор — это могут быть исключительно авторизованные в системе Прозорро.Продажі площадки, имеющие в том числе соответствующие показатели профессиональной работы с системой, например, количество успешных аукционов и т.д. Такой подход позволит минимизировать риск привлечения к организации аукционов компаний, не имеющих должного опыта», — рассказал СЕО Прозорро.Продажі Сергей Бут.

Вся информация о ходе онлайн-аукционов по реализации арестованных активов и их результаты будут открыты и доступны на официальном сайте prozorro.sale и в публичном модуле аналитики bi.prozorro.sale.

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