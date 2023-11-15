Ирину Фарион уволили из университета «Львовская политехника» – Оксен Лисовой

Глава МОН отметил, что соответствующий приказ уже подписано ректором.

Источник фото: Униан / Мусиенко Владислав

Бывшую народную депутатку Ирину Фарион уволили из университета «Львовская политехника». Приказ подписал ректор, сообщил глава МОН Оксен Лисовой.

«Львовская политехника уволила Фарион. Соответствующий приказ уже подписано ректором», – написал он.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз относительно высказываний и публикаций бывшей народной депутатки Ирины Фарион.

Как мы писали, Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец призвал Службу безопасности Украины, Национальную полицию и Национальный совет по телевидению и радиовещанию проверить информацию о негативных высказываниях в адрес военнослужащих, которые общаются на языках нацменьшинств.

Также студенты Львовской политехники обратились к правоохранителям относительно заявлений Ирины Фарион.

Кроме того, студенты вышли на митинг за отставку преподавательницы.

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