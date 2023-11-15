Ірину Фаріон звільнили з університету «Львівська політехніка» – Оксен Лісовий

Голова МОН зазначив, що відповідний наказ вже підписано ректором.

Джерело фото: Уніан / Мусієнко Владислав

Колишню народну депутатку Ірину Фаріон звільнили з університету «Львівська політехніка». Наказ підписав ректор, повідомив голова МОН Оксен Лісовий.

«Львівська політехніка звільнила Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором», - написав він.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Як ми писали, Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець закликав Службу безпеки України, Національну поліцію та Національну раду з питань телебачення і радіомовлення перевірити інформацію про негативні висловлювання на адресу військовослужбовців, які спілкуються мовами нацменшин.

Також студенти Львівської політехніки звернулися до правоохоронців щодо заяв Ірини Фаріон.

Крім того, студенти вийшли на мітинг за відставку викладачки.

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