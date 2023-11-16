На Киевщине открыли противорадиационное укрытие площадью почти 1075 метров квадратных

В укрытии одновременно могут находиться 590 человек.

Источник фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

В Киевской области открыли новое укрытие площадью почти 1075 квадратных метров в лицее в Новоселках. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

Укрытие противорадиационное, его капитально отремонтировали в течение 4 месяцев.

«В укрытии одновременно могут находиться 590 человек. Есть все для удобного расположения детей и педагогов. А вентиляционная система позволяет там оставаться людям по меньшей мере 48 часов подряд. Помещение отапливается с помощью котельной, радиаторы оборудованы термостатическими клапанами для регулировки температуры воздуха. Имеются централизованное водоснабжение, а также запасы бутилированной воды. Предусмотрено бесперебойное электроснабжение. При исчезновении напряжения смонтированный мощный генератор автоматически запускается. В укрытии есть помещение для хранения продуктов, а также комната для оказания медицинской помощи с необходимыми медикаментами. Один из четырех входов в хранилище приспособлен для маломобильных групп населения», – рассказал Руслан Кравченко.

Начальник Киевской ОВА отметил, что капитальный ремонт укрытия реализовывался благодаря софинансированию.

«В общей сложности выделили более 16 млн грн, из них 11 млн грн – государственная субвенция и 5 млн грн – деньги общины», - говорится в сообщении.

Источник фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.