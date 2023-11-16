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Адвокат заблокировал совещательную комнату судьи, а затем попытался туда прорваться

Судья в ответ удалил адвоката из зала судебного заседания.

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Адвокат заблокировал совещательную комнату судьи, а затем попытался туда прорваться

08:36, 16 ноября 2023
Судья в ответ удалил адвоката из зала судебного заседания.
Адвокат заблокировал совещательную комнату судьи, а затем попытался туда прорваться
Источник фото: ln.kr.court.gov.ua
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Очередной неприятный для судебной власти инцидент произошел в городе Кропивницкий – в Ленинском районном суде города Кировограда.

Как сообщил судья Ленинского районного суда Леонид Плохотниченко, 30 октября он, как следственный судья, рассматривал ходатайство заместителя начальника следственного управления Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области об установлении срока для ознакомления с материалами досудебного расследования.

Речь идет об уголовном производстве по ч. 4 ст. 189 (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой или в условиях военного или чрезвычайного положения) Уголовного кодекса, начатого в отношении двух местных жителей.

В мае 2023 года указанные граждане потребовали от другого местного жителя $12 тыс. несуществующего долга, а также потребовали отдать им автомобиль.

Как сообщил Леонид Плохотниченко, во время судебного заседания 30 октября адвокат одного из подозреваемых сразу начал вести себя не совсем адекватно – защитник перебивал судью и не реагировал на замечания председательствующего.

После того, как Леонид Плохотниченко удалился в совещательную комнату, адвокат заблокировал дверь совещательной комнаты, а затем попытался туда войти.

Такие действия адвоката вынудили судью вернуться из совещательной комнаты и продолжить судебное заседание.

Впрочем, судебное заседание дальше разладилось совсем.

Как сообщил Леонид Плохотниченко, по возвращении судьи из совещательной комнаты, адвокат решил взять на себя функции председательствующего судьи, начал длительную дискуссию и отказался выполнять распоряжения судьи.

В итоге Леонид Плохотниченко удалил адвоката из зала судебного заседания на время провозглашения постановления.

Как сообщил в Высший совет правосудия Леонид Плохотниченко, защитник подозреваемого фактически пытался давить на суд и допустил нарушение тайны совещательной комнаты. Следовательно, по мнению судьи, возник вопрос о привлечении защитника к ответственности за умышленное препятствование исполнению служебных обязанностей судьи.

Напомним, что председатель Костопольского райсуда Ровенской области на днях пожаловался на действия организованной группы лиц, мешавших ему рассмотреть дело.

Автор: Вячеслав Хрипун

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