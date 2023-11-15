Андрей Ермак сообщил, при каких условиях в Украине могут возобновить работу одного из аэропортов

По словам руководителя ОП, надежный «зонтик», в частности, позволит возобновить работу одного из аэропортов в Украине.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, при каких условиях в Украине могут возобновить работу одного из аэропортов.

Об этом он сказал во время выступления в Институте Хадсона в рамках своей поездки в США.

В частности, Ермак остановился на вопросе усиления украинского ПВО.

«Нужен надежный «зонтик». Ее усиление позволит, в частности, возобновить работу одного из аэропортов в Украине.

Мы уже работаем над этим», - заявил он и призвал разрешить показать, что Украина может учитывать каждый предмет обороны, который получает.

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