Андрій Єрмак повідомив, за яких умов в Україні можуть відновити роботу одного з аеропортів

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, за яких умов в Україні можуть відновити роботу одного з аеропортів.
Про це він сказав під час виступу в Інституті Хадсона в рамках своєї поїздки до США.
Зокрема Єрмак зупинився на питанні посилення української ППО.
«Потрібна надійна «парасолька». Її підсилення, зокрема, дозволить нам відновити роботу одного з аеропортів в Україні.
Ми вже працюємо над цим», - заявив він та закликав дозволити показати, що Україна може враховувати кожен предмет оборони, який отримує.
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