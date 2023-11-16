Адвокат заблокував нарадчу кімнату судді, а потім спробував туди прорватися

Суддя у відповідь видалив адвоката із зали судового засідання.

Джерело фото: ln.kr.court.gov.ua

втоЧерговий неприємний для судової влади інцидент стався у місті Кропивницький - в Ленінському районному суді міста Кіровограда.

Як повідомив суддя Ленінського районного суду Леонід Плохотніченко, 30 жовтня він, як слідчий суддя, розглядав клопотання заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Мова йде про кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу, яке було розпочато щодо двох місцевих мешканців.

У травні 2023 року зазначені громадяни вимагали від іншого місцевого мешканця $12 тис. неіснуючого боргу, а також вимагали віддати їм автомобіль.

Як повідомив Леонід Плохотніченко, під час судового засідання 30 жовтня адвокат одного з підозрюваних одразу ж почав поводити себе не зовсім адекватно – захисник перебивав суддю та не реагував на зауваження головуючого.

Після того, як Леонід Плохотніченко видалився у нарадчу кімнату, адвокат заблокував двері нарадчої кімнати, а потім спробував туди увійти.

Такі дії адвоката змусили суддю повернутися з нарадчої кімнати та продовжити судове засідання.

Втім, судове засідання далі не заладилося зовсім.

Як повідомив Леонід Плохотніченко, після повернення судді з нарадчої кімнати, адвокат вирішив перебрати не себе функції головуючого судді, розпочав тривалу дискусію та відмовився виконувати розпорядження судді.

У підсумку Леонід Плохотніченко видалив адвоката з зали судового засідання на час проголошення ухвали.

Як повідомив у Вищу раду правосуддя Леонід Плохотніченко, захисник підозрюваного фактично намагався тиснути на суд та допустив порушення таємниці нарадчої кімнати. Відтак, на думку судді, постає питання про притягнення захисника до відповідальності за умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків судді.

Нагадаємо, що голова Костопільського райсуду Рівненської області днями поскаржився на дії організованої групи осіб, яка заважала йому розглянути справу.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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