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  1. В Україні

На Київщині відкрили протирадіаційне укриття площею майже 1075 метрів квадратних

09:12, 16 листопада 2023
В укритті одночасно можуть перебувати 590 осіб.
На Київщині відкрили протирадіаційне укриття площею майже 1075 метрів квадратних
Джерело фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv
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У Київській області відкрили нове укриття площею майже 1075 метрів квадратних в ліцеї в Новосілках. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Укриття протирадіаційне, його капітально відремонтували впродовж 4 місяців.

«В укритті одночасно можуть перебувати 590 осіб. Є все для зручного розташування дітей та педагогів. А вентиляційна система дозволяє там залишатися людям щонайменше 48 годин поспіль. Приміщення опалюється за допомогою котельні, радіатори обладнані термостатичними клапанами для регулювання температури повітря. Є централізоване водопостачання, а також запаси бутильованої води. Передбачено безперебійне електропостачання. При зникненні напруги змонтований потужний генератор автоматично запускається. В укритті є приміщення для зберігання продуктів, а також кімната для надання медичної допомоги з необхідними медикаментами. Один із чотирьох входів у сховище пристосований для маломобільних груп населення», - розповів Руслан Кравченко.

Начальник Київської ОВА зазначив, що капітальний ремонт укриття реалізовувався завдяки співфінансуванню.

«Загалом виділили понад 16 млн грн, із них 11 млн грн – державна субвенція та 5 млн грн – гроші громади», - сказано у повідомленні.

Джерело фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

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