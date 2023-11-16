16 ноября: какой сегодня праздник и главные события

Сегодня именины празднуют Виктор, Дмитрий, Иван, Михаил, Федор.

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В четверг, 16 ноября, в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи.

В церковном календаре сегодня день памяти апостола Матфея.

Также 16 ноября отмечают День социального предпринимательства. Ежегодно праздник приходится на третий четверг ноября.

А еще 16 ноября считается Всемирным день борьбы против рака поджелудочной железы и Международным день борьбы с анорексией. Также 16 ноября является Международным днем отказа от курения.

16 ноября отмечают Всемирный день рукоделия. Праздник не имеет официального статуса, но фонд ЮНЕСКО объявил, что рукоделие можно приравнять к культурному наследию мира.

А еще 16 ноября Всемирный день книги рекордов Гиннесса, Международный день философии, Международный день терпимости (толерантности) и Всемирный день пуговиц.

16 ноября именины празднуют Виктор, Дмитрий, Иван, Михаил, Федор.

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