Джо Байден і Сі Цзіньпін провели зустріч у Сан-Франциско: які результати

Лідер США назвав перемовини одними з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій, які сторони мали.

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Президент США Джо Байден високо оцінив перемовини з китайським лідером Сі Цзіньпінем, під час яких обговорювалися питання, що відповідають інтересам обох країн, а також глобальні виклики, в тому числі війна рф проти України.

Про це Байден заявив під час підсумкової пресконференції в Сан-Франциско за результатами зустрічі, пише «Укрінформ».

«Я вважаю, що це - одні з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій, які ми мали»,- сказав Байден, підкресливши, що мав досвід спілкування з Сі Цзіньпінем на різних посадах впродовж понад 10 років.

Президент США також зазначив, що завдяки дипломатичним зусиллям високого рівня між двома країнами, які мали місце протягом останніх місяців, сьогодні було досягнуто «важливого прогресу».

За словами Байдена, після багатьох років відновлено співпрацю між США й Китаєм у боротьбі з торгівлею наркотиками. Зокрема, досягнуто домовленості щодо зменшення потоку хімічних речовин і готових пігулок, зокрема, фентанолу, з Китаю до Західної півкулі.

«По-друге, і це критично важливо: ми відновлюємо прямі контакти між військовими», - зазначив Байден. По-третє, за його словами, країни домовилися проводити зустрічі на рівні експертів, щоб обговорити ризики та безпекові питання, пов’язані зі штучним інтелектом.

Байден також повідомив, що під час переговорів із Сі відбувся «обмін думками щодо регіональних і глобальних питань», у тому числі стосовно відмови росії припинити жорстоку війну проти України, а також конфлікту в секторі Гази.

Також, як пише «ВВС», у той момент, коли Байден йшов з трибуни на прес-конференції, він відповів на запитання репортера, який запитав, чи називатиме він Сі диктатором.

Байден відповів: «Ну, дивіться, він диктатор у тому сенсі, що він керує країною, яка є комуністичною, заснованою на формі правління, яка повністю відрізняється від нашої».

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