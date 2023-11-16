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Впервые в истории: россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО – Зеленский

12:36, 16 ноября 2023
Президент отметил, что россию впервые в истории исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО.
Впервые в истории: россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО – Зеленский
Источник фото: REUTERS
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Впервые в истории рф была исключена из Исполнительного совета ЮНЕСКО. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Впервые в истории россия была исключена из Исполнительного совета ЮНЕСКО. Эпоха российского влияния закончилась, и это правильно: российским террористам не место во главе значимых международных организаций. Международная роль россии будет только ослабевать», - написал Президент.

В МИД объясняют, что Исполнительный совет ЮНЕСКО координирует его деятельность в период между сессиями Генконференции. Заседания Исполнительного совета проходят дважды в год. Он рассматривает и представляет Генеральной конференции проекты двухлетних программ и среднесрочных стратегических направлений деятельности Организации, определяет меры для эффективной реализации утвержденных программ и бюджетов, готовит повестку дня Генконференции, дает рекомендации по приему в Организацию новых членов и установлению ассоциированных связей с новыми партнерами.

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