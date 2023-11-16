Вперше в історії: росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО – Зеленський

Президент зазначив, що росію вперше в історії виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.

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Уперше в історії рф було виключена з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Уперше в історії росія була виключена з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно: російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій. Міжнародна роль росії лише слабшатиме», - написав Президент.

У МЗС пояснюють, що Виконавча рада ЮНЕСКО координує її діяльність у період між сесіями Генконференцiї. Засідання Виконавчої ради відбуваються двічі на рік. Вона розглядає i подає Генеральній конференції проекти дворічних програм та середньострокових стратегічних напрямів діяльності Організації, визначає заходи для ефективної реалізації затверджених програм i бюджетів, готує порядок денний Генконференцiї, подає рекомендації щодо прийому в Організацію нових членів та встановлення асоційованих зв'язків з новими партнерами.

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