Особовому складу ССО представили нового командувача — полковника Сергія Лупанчука

Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним передали бойовий прапор ССО ЗСУ полковнику Лупанчуку.

Джерело фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Міністр оборони України Рустем Умєров представив нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України особовому складу. Ним став полковник Сергій Лупанчук.

Про це повідомили у Міноборони.

Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним передали бойовий прапор ССО ЗСУ полковнику Лупанчуку.

«Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії. Подякували за службу генерал-майору Віктору Хоренку. Збільшення потужності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України є пріоритетом оборонної політики держави», - сказав Рустем Умєров.

Раніше Рустем Умєров пояснив звільнення командувача ССО Віктора Хоренка.

Президент Володимир Зеленський ввів нового командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Сергія Лупанчука до складу Ставки.

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