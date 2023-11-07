Зеленський ввів нового командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Сергія Лупанчука до складу Ставки

Водночас Президент вивів зі складу Ставки Віктора Хоренка.

У вівторок, 7 листопада, Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Так, у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача був затверджений новий командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Сергій Лупанчук, призначений 3 листопада після звільнення з цієї посади Віктора Хоренка.

Останній також був виведений цим указом №736/2023 зі складу Ставки.

«Відповідно до статті 8 Закону України «Про оборону України», на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю... увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Лупанчука Сергія Костянтиновича - командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України; вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача В.Хоренка», - йдеться у публікації.

Також зазначається, що відповідний указ набирає чинності з дня опублікування.

Раніше стало відомо, що Зеленський призначив Сергія Лупанчука командувачем Сил спецоперацій ЗСУ.

Також Рустем Умєров пояснив звільнення командувача ССО Віктора Хоренка.

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