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Придбання майна на публічних торгах не є запорукою добросовісності набувача, - Велика Палата ВС висловилася стосовно витребування майна

Питання про добросовісність чи недобросовісність покупця, який набув майно на торгах, слід оцінювати у кожному конкретному випадку окремо, - позиція ВП ВС.

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В клопотанні про ознайомлення з матеріалами справи представник юрособи має вказати відомості про наявність або відсутність електронного кабінету, - КГС Верховного Суду

Велика Палата ВС відступила від висновку про те, що витребувати можна лише індивідуально визначене майно або майно, яке виділено в натурі

Апеляційний суд відмовив у витребуванні з чужого незаконного володіння частки спірного майна з тих підстав, що ідеальні частки співвласників нерухомого майна не виділені, а рішення про встановлення порядку спільного користування майна відсутнє, але Велика Палата Верховного Суду із цим не погодилася.

  1. В Україні

Зеленський ввів нового командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Сергія Лупанчука до складу Ставки

14:45, 7 листопада 2023
Водночас Президент вивів зі складу Ставки Віктора Хоренка.
Зеленський ввів нового командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Сергія Лупанчука до складу Ставки
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У вівторок, 7 листопада, Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Так, у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача був затверджений новий командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Сергій Лупанчук, призначений 3 листопада після звільнення з цієї посади Віктора Хоренка.

Останній також був виведений цим указом №736/2023 зі складу Ставки.

«Відповідно до статті 8 Закону України «Про оборону України», на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю... увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Лупанчука Сергія Костянтиновича - командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України; вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача В.Хоренка», - йдеться у публікації.

Також зазначається, що відповідний указ набирає чинності з дня опублікування.

Раніше стало відомо, що Зеленський призначив Сергія Лупанчука командувачем Сил спецоперацій ЗСУ.

Також Рустем Умєров пояснив звільнення командувача ССО Віктора Хоренка.

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