Зеленский ввел нового командующего Сил специальных операций ВСУ Сергея Лупанчука в состав Ставки

В то же время Президент вывел из состава Ставки Виктора Хоренко.

Во вторник, 7 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства.

Так, в персональном составе Ставки верховного главнокомандующего был утвержден новый командующий Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины Сергей Лупанчук, назначенный 3 ноября после освобождения от этого поста Виктора Хоренко.

Последний также был выведен этим указом №736/2023 из состава Ставки.

«Согласно статье 8 Закона Украины «Об обороне Украины», на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю... ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Лупанчука Сергея Константиновича – командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины; вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего В.Хоренко», - говорится в публикации.

Также отмечается, что соответствующий указ вступает в силу дня опубликования.

Ранее стало известно, что Зеленский назначил Сергея Лупанчука командующим Силами спецопераций ВСУ.

Также Рустем Умеров объяснил увольнение командующего ССО Виктора Хоренко.

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