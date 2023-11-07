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Покупка имущества на публичных торгах не является залогом добросовестности приобретателя, - Большая Палата ВС высказалась по поводу истребования имущества

Вопрос о добросовестности или недобросовестности покупателя, который приобрел имущество на торгах, следует оценивать в каждом конкретном случае отдельно, - позиция БП ВС.

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  1. В Украине

Зеленский ввел нового командующего Сил специальных операций ВСУ Сергея Лупанчука в состав Ставки

14:45, 7 ноября 2023
В то же время Президент вывел из состава Ставки Виктора Хоренко.
Зеленский ввел нового командующего Сил специальных операций ВСУ Сергея Лупанчука в состав Ставки
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Во вторник, 7 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства.

Так, в персональном составе Ставки верховного главнокомандующего был утвержден новый командующий Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины Сергей Лупанчук, назначенный 3 ноября после освобождения от этого поста Виктора Хоренко.

Последний также был выведен этим указом №736/2023 из состава Ставки.

«Согласно статье 8 Закона Украины «Об обороне Украины», на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю... ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Лупанчука Сергея Константиновича – командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины; вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего В.Хоренко», - говорится в публикации.

Также отмечается, что соответствующий указ вступает в силу дня опубликования.

Ранее стало известно, что Зеленский назначил Сергея Лупанчука командующим Силами спецопераций ВСУ.

Также Рустем Умеров объяснил увольнение командующего ССО Виктора Хоренко.

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