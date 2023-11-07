Во Флориде в магазине продавали человеческий череп: полиция начала расследование

Человеческий череп нашли в отделе благотворительного магазина во Флориде, посвященном Хэллоуину.

Источник фото: BBC

Во Флориде в отделе благотворительного магазина, который был украшен в соответствии с тематикой Хэллоуина, антрополог обнаружил человеческий череп, полиция начала расследование, - сообщает BBC.

По информации официальных лиц, антрополог, который проверял магазин в субботу, заметил череп и заподозрил, что он принадлежит человеку. Детективы посетили магазин и пришли к выводу, что это действительно человеческий череп.

Владелец магазина сообщил следователям, что череп приобрели несколько лет назад.

Полиция в городе Норт-Форт-Майерс вместе с местным судебно-медицинским экспертом сейчас проводит расследование относительно находки.

Официальные лица не считают этот случай подозрительным и относят его к категории "поворота не очень плечевых событий".

Закон Флориды запрещает продажу и покупку любых человеческих органов или тканей за вознаграждение. Этот закон охватывает различные органы и ткани, включая глаза, роговицу, почки, печень, сердце, легкие, поджелудочную железу, кости и кожу.

По мнению экспертов, череп, хоть и принадлежал человеку, вероятно, является древним и не имеет никакого отношения к преступлению.

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