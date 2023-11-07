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У Флориді в крамниці продавали людський череп: поліція розпочала розслідування

19:36, 7 листопада 2023
Людський череп знайшли у відділі благодійного магазину у Флориді, присвяченому Хелловіну.
У Флориді в крамниці продавали людський череп: поліція розпочала розслідування
Джерело фото: BBC
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У Флориді у відділі благодійної крамниці, яка була прикрашена відповідно до тематики Гелловіну, антрополог виявив людський череп, поліція розпочала розслідування, – повідомляє BBC.

За інформацією офіційних осіб, антрополог, який перевіряв магазин у суботу, помітив череп і запідозрив, що він належить людині. Детективи відвідали магазин і прийшли до висновку, що це дійсно людський череп.

Власник магазину повідомив слідчим, що череп придбали кілька років тому.

Поліція у місті Норт-Форт-Майерс разом з місцевим судово-медичним експертом зараз проводить розслідування щодо знахідки.

Офіційні особи не вважають цей випадок підозрілим і долучають його до категорії «повороту не дуже плечових подій».

Закон Флориди забороняє продаж та покупку будь-яких людських органів чи тканин за винагороду. Цей статут охоплює різні органи та тканини, включаючи очі, рогівку, нирки, печінку, серце, легені, підшлункову залозу, кістки та шкіру.

За думкою експертів, череп, хоч і належав людині, імовірно, є стародавнім і не має жодного відношення до злочину.

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