Личному составу ССО представили нового командующего — полковника Сергея Лупанчука

Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным передали боевое знамя ССО ВСУ полковнику Лупанчуку.

Источник фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил нового командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины личному составу. Им стал полковник Сергей Лупанчук.

Об этом сообщали в Минобороны.

Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным передали боевое знамя ССО ВСУ полковнику Лупанчуку.

«Все мы гордимся крепостью воинов ССО ВСУ и искренне желаем новых достижений в защите нашего государства от российской агрессии. Поблагодарили за службу генерал-майору Виктору Хоренко. Увеличение мощности Сил специальных операций Вооруженных сил Украины является приоритетом оборонной политики государства», - сказал Рустем Умеров.

Ранее Рустем Умеров объяснил увольнение командующего ССО Виктора Хоренко.

Президент Владимир Зеленский ввел нового командующего Сил специальных операций ВСУ Сергея Лупанчука в состав Ставки.

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