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Джо Байден во второй раз назвал китайского лидера Си «диктатором»

10:01, 16 ноября 2023
В Министерстве иностранных дел Китая отреагировали.
Джо Байден во второй раз назвал китайского лидера Си «диктатором»
Источник фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Как мы рассказывали, президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин провели встречу в Сан-Франциско.

Как пишет «ВВС», в тот момент, когда Байден уходил с трибуны на пресс-конференции, он ответил на вопрос репортера, который спросил, будет ли он называть Си диктатором.

Байден ответил: «Ну, смотрите, он диктатор в том смысле, что он руководит страной, которая является коммунистической, основанной на форме правления, которая полностью отличается от нашей».

В ответ министерство иностранных дел Китая заявило, что «решительно выступает против» этих замечаний, не упоминая никакого имени, пишет «Reuters».

«Это заявление крайне неправильная и безответственная политическая манипуляция», — заявила журналистам спикерка МИД Мао Нин в четверг, 16 ноября, на брифинге.

Она добавила, что «всегда будут какие-то. люди со скрытыми мотивами, которые будут пытаться подстрекать и повредить американо-китайские отношения, они обречены на поражение".

В СМИ отметили, что лидер США произвел определенный фурор в июне этого года, когда назвал Си диктатором через день после переговоров их высших должностных лиц в Пекине. Тогда китайские чиновники назвали его комментарии «чрезвычайно абсурдными и безответственными».

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