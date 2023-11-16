Джо Байден во второй раз назвал китайского лидера Си «диктатором»

В Министерстве иностранных дел Китая отреагировали.

Источник фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Как мы рассказывали, президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин провели встречу в Сан-Франциско.

Как пишет «ВВС», в тот момент, когда Байден уходил с трибуны на пресс-конференции, он ответил на вопрос репортера, который спросил, будет ли он называть Си диктатором.

Байден ответил: «Ну, смотрите, он диктатор в том смысле, что он руководит страной, которая является коммунистической, основанной на форме правления, которая полностью отличается от нашей».

В ответ министерство иностранных дел Китая заявило, что «решительно выступает против» этих замечаний, не упоминая никакого имени, пишет «Reuters».

«Это заявление крайне неправильная и безответственная политическая манипуляция», — заявила журналистам спикерка МИД Мао Нин в четверг, 16 ноября, на брифинге.

Она добавила, что «всегда будут какие-то. люди со скрытыми мотивами, которые будут пытаться подстрекать и повредить американо-китайские отношения, они обречены на поражение".

В СМИ отметили, что лидер США произвел определенный фурор в июне этого года, когда назвал Си диктатором через день после переговоров их высших должностных лиц в Пекине. Тогда китайские чиновники назвали его комментарии «чрезвычайно абсурдными и безответственными».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.