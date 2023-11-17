Механізм пересилання паспортів за кордон: як це працює та оформити

Як отримати паспортний документ за кордоном.

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В Україні чітко працює механізм пересилання паспортів від одного територіального підрозділу міграційної служби до будь-якого в іншому регіоні України, а також через Міністерство закордонних справ України до закордонних дипломатичних установ і розміщених за кордоном представництв Центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

У Державній міграційній службі пояснили, як отримати паспортний документ за кордоном:

«Слід звернутися до закордонної дипломатичної установи України з заявою про отримання у країні перебування закордонного паспорта або внутрішнього паспорта у вигляді ID-карти. Заява має бути адресована тому територіальному підрозділу Державної міграційної служби в Україні, в якому цей документ оформлявся».

Наприкінці минулого року урядовою постановою було врегульовано питання, яким чином зробити так, щоб громадяни, які оформили закордонні чи національні паспорти у вигляді ID-картки в одному регіоні, мали можливість отримати готові документи безпосередньо за місцем свого фактичного перебування в іншому регіоні України, і так само за кордоном, пояснили у службі.

У ДМС пишуть, що для працівників міграційної служби подібна процедура пересилання паспортних документів за кордон вже стала буденною. Відпрацьовано певний алгоритм дій, щоб на прохання людей паспорти були доставлені практично у будь-яку країну, де є дипломатичне представництво України.

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