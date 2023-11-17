Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
САП виведуть зі структури Офісу Генпрокурора та реорганізують в окремий орган прокуратури, - Комітет рекомендував проект

Крім того, між двома читаннями законопроекту про САП, який виводить її зі структури Офісу Генерального прокурора, до проекту планують додати норми про скасування «правок Лозового».

Міністр освіти Оксен Лісовий: ми будемо повторно ініціювати скасування заочної й вечірньої форми навчання з 2024 року

Комітет ВР рекомендував залишити заочну та вечірню форми навчання, яку хоче скасувати Міносвіти.

Депутати планують скасувати «правки Лозового» шляхом прийняття законопроекту по САП

Ярослав Юрчишин заявив, що процесуальні зміни про скасування «правок Лозового» можна внести між двома читаннями законопроекту про САП.

Михайло Федоров повідомив, які податки запровадять з доходів громадян від операцій з криптовалютою

У Мінцифри повідомили про реєстрацію законопроекту щодо запровадження механізму оподаткування ПДФО доходів, отриманих фізичними особами від операцій з віртуальними активами.

За службову недбалість, яка спричинила загибель людини, каратимуть позбавленням волі від 5 років

Якщо службовець допустив недбалість, що призвела до загибелі людини, йому загрожуватиме від 5 років позбавлення волі, - Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу.

  1. Суспільство

Механізм пересилання паспортів за кордон: як це працює та оформити

13:17, 17 листопада 2023
Як отримати паспортний документ за кордоном.
Механізм пересилання паспортів за кордон: як це працює та оформити
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Україні чітко працює механізм пересилання паспортів від одного територіального підрозділу міграційної служби до будь-якого в іншому регіоні України, а також через Міністерство закордонних справ України до закордонних дипломатичних установ і розміщених за кордоном  представництв  Центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

У Державній міграційній службі пояснили, як отримати паспортний документ за кордоном:

«Слід звернутися до закордонної дипломатичної установи України з заявою про отримання у країні перебування закордонного паспорта або внутрішнього паспорта у вигляді ID-карти. Заява має бути адресована тому територіальному підрозділу Державної міграційної служби в Україні, в якому цей документ оформлявся».

Наприкінці минулого року урядовою постановою було врегульовано питання, яким чином зробити так, щоб громадяни, які оформили закордонні чи національні паспорти у вигляді ID-картки в одному регіоні, мали можливість отримати готові документи безпосередньо за місцем свого фактичного перебування в іншому регіоні України, і так само за кордоном, пояснили у службі.

У ДМС пишуть, що для працівників міграційної служби подібна процедура пересилання паспортних документів за кордон вже стала буденною. Відпрацьовано певний алгоритм дій, щоб на прохання людей паспорти були доставлені практично у будь-яку країну, де є дипломатичне представництво України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: redaktor.sudua@gmail.com

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Сальніков
    Олексій Сальніков
    голова Державної судової адміністрації України
  • Денис Попков
    Денис Попков
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Радіонова
    Олена Радіонова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • В'ячеслав Маринич
    В'ячеслав Маринич
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Гізо Углава
    Гізо Углава
    Перший заступник Директора Національного антикорупційного бюро