ВРП припинила відставку судді через набуття громадянства рф

Оцінка наявних у ВРП доказів дала можливість дійти висновку, що суддя у відставці, за якою зберігається звання судді, набула громадянство держави-терориста.

ВРП припинила відставку судді через набуття громадянства іншої держави. Про це повідомили у пресслужбі та пояснили, що оцінка наявних у Вищої ради правосуддя доказів дала можливість дійти висновку, що суддя у відставці, за якою зберігається звання судді, набула громадянство держави-терориста – російської федерації, та, обіймаючи відповідну судову посаду нелегітимного суду, порушила вимоги Конституції та законів України.

«Після звільнення у відставку суддя отримала суддівську посаду на територіях, які тимчасово контролюються російською федерацією.

Підтвердженням набуття такого громадянства, зокрема є указ президента країни-агресора, яким її призначено суддею так званого верховного суду «луганської народної республіки».

Законодавством російської федерації визначено, що суддею рф може бути лише громадянин російської федерації.

У той же час відомості щодо подання вказаною особою заяви про вихід з громадянства України або оформлення нею втрати громадянства України відсутні», - пишуть у ВРП.

Вища рада правосуддя звільнила суддю у зв’язку з поданням заяви про відставку у 2018 році.

У листопаді 2018 року виплата щомісячного грошового утримання їй як судді у відставці припинено через скасування дії довідки про взяття на облік як ВПО.

Встановлення факту отримання суддею громадянства російської федерації є підставою для припинення її відставки, про що Вищою радою правосуддя прийнято відповідне рішення.

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