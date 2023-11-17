Автоматизовану систему виконавчого провадження оновили: що змінилося

У АСВП забезпечено можливість реєстрації та прийняття нового процесуального документу «Накладення штрафу, за наявності заборгованості зі сплати аліментів, а також оновлено шаблони.

ДП «Національні інформаційні системи» 17 листопада оновило програмне забезпечення Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП). Про це йдеться на офіційному сайті НАІС.

В рамках проведеного оновлення було доопрацювано функціонал системи з метою покращення роботи користувачів АСВП, зокрема:

- забезпечено можливість реєстрації та прийняття нового процесуального документу «Накладення штрафу, за наявності заборгованості зі сплати аліментів»;

- оновлено шаблони ряду процесуальних документів, серед яких:

постанова про звернення стягнення на кошти на рахунках боржника та супровідного листа до даної постанови;

вимога, а відтепер - запит на отримання інформації, що становить банківську таємницю;

постанова про припинення розшуку майна боржника.

Крім того, здійснено ряд інших покращень та виправлено ряд помилок в роботі АСВП, що націлено на оптимізацію процесу роботи користувачів Системи.

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