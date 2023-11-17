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Викрито менеджерів олігарха з рф Григоришина, які через несплату податків завдали бюджету України 43 млн гривень збитків

12:59, 17 листопада 2023
Викрито топменеджмент запорізького заводу електрообладнання на виведенні коштів на рахунки компаній російського олігарха Костянтина Григоришина.
Викрито менеджерів олігарха з рф Григоришина, які через несплату податків завдали бюджету України 43 млн гривень збитків
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Служба безпеки України викрила керівництво запорізького заводу електрообладнання. Топменеджмент підприємства організував схему виведення коштів з бюджету через несплату земельного податку впродовж 2018-2021 років. До листопада 2022 року збитки бюджету країни досягли понад 43 мільйонів гривень, – повідомили в СБУ.

За даними слідства, управління підприємством зменшувало об’єм земельного податку шляхом штучного заниження відомостей у фінансово-господарській та звітній документації. Отримані таким чином кошти переводилися на рахунки холдингових компаній російського олігарха Костянтина Григоришина.

Служба безпеки України ініціювала проведення судово-економічних експертиз, які підтвердили факти необґрунтованих фінансових операцій. За отриманими доказами, фінансовому директору та головному бухгалтеру підприємства оголошено підозру за частинами 2 статті 28, 3 статті 212 (ухилення від сплати податку в особливо великому розмірі) та частинами 2 статті 28, 1 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Підприємство, згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з 2022 року, перейшло у державну власність на період воєнного стану як стратегічний об’єкт промисловості України. Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних осіб до відповідальності.

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