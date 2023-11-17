Викрито менеджерів олігарха з рф Григоришина, які через несплату податків завдали бюджету України 43 млн гривень збитків

Викрито топменеджмент запорізького заводу електрообладнання на виведенні коштів на рахунки компаній російського олігарха Костянтина Григоришина.

Служба безпеки України викрила керівництво запорізького заводу електрообладнання. Топменеджмент підприємства організував схему виведення коштів з бюджету через несплату земельного податку впродовж 2018-2021 років. До листопада 2022 року збитки бюджету країни досягли понад 43 мільйонів гривень, – повідомили в СБУ.

За даними слідства, управління підприємством зменшувало об’єм земельного податку шляхом штучного заниження відомостей у фінансово-господарській та звітній документації. Отримані таким чином кошти переводилися на рахунки холдингових компаній російського олігарха Костянтина Григоришина.

Служба безпеки України ініціювала проведення судово-економічних експертиз, які підтвердили факти необґрунтованих фінансових операцій. За отриманими доказами, фінансовому директору та головному бухгалтеру підприємства оголошено підозру за частинами 2 статті 28, 3 статті 212 (ухилення від сплати податку в особливо великому розмірі) та частинами 2 статті 28, 1 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Підприємство, згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з 2022 року, перейшло у державну власність на період воєнного стану як стратегічний об’єкт промисловості України. Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних осіб до відповідальності.

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