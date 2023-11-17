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  1. В Украине

Разоблачены менеджеры олигарха из рф Григоришина, которые из-за неуплаты налогов нанесли бюджету Украины 43 млн гривен убытков

12:59, 17 ноября 2023
Разоблачен топ-менеджмент запорожского завода электрооборудования на выводе средств на счета компаний российского олигарха Константина Григоришина.
Разоблачены менеджеры олигарха из рф Григоришина, которые из-за неуплаты налогов нанесли бюджету Украины 43 млн гривен убытков
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Служба безопасности Украины разоблачила руководство запорожского завода электрооборудования. Топ-менеджмент предприятия организовал схему вывода средств из бюджета из-за неуплаты земельного налога в течение 2018-2021 годов. К ноябрю 2022 года убытки бюджета страны достигли более 43 миллионов гривен, - сообщили в СБУ.

По данным следствия, управление предприятием уменьшало объем земельного налога путем искусственного занижения сведений в финансово-хозяйственной и отчетной документации. Полученные таким образом средства переводились на счета холдинговых компаний российского олигарха Константина Григоришина.

Служба безопасности Украины инициировала проведение судебно-экономических экспертиз, которые подтвердили факты необоснованных финансовых операций. По полученным доказательствам, финансовому директору и главному бухгалтеру предприятия объявлено подозрение по частям 2 статьи 28, 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налога в особо крупном размере) и частям 2 статьи 28, 1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Предприятие, согласно решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку с 2022 года, перешло в государственную собственность на период военного положения как стратегический объект промышленности Украины. Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных лиц к ответственности.

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