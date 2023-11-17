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17 ноября: какой сегодня праздник и главные события

10:24, 17 ноября 2023
17 ноября празднуют Международный день студента и День студента в Украине.
17 ноября: какой сегодня праздник и главные события
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В пятницу, 17 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

17 ноября празднуют Международный день студента и День студента в Украине. Событие было установлено на Всемирном конгрессе студентов. К сожалению, основой этого дня стали трагические события 1939 года, когда во время мирной демонстрации в Чехии был смертельно ранен один из студентов. Его смерть вызвала волну протестов, привлекших внимание оккупационных властей (нацистов). Поэтому было решено закрыть все высшие учебные заведения Чехии на три года.

Также 17 ноября Всемирный день вазэктомии. Ежегодно приходится на третью пятницу ноября. Это событие фокусируется на роли мужчин в планировании семьи. Вазэктомия является одной из форм контрацепции. Праздник имеет целью развеять мифы по вазэктомии, повысить уровень осведомленности об этой процедуре и поощрить мужчин брать на себя ответственность за планирование семьи.

А еще 17 ноября Международный день противодействия буллингу. Происходит событие на третью пятницу ноября. Это глобальная инициатива, проводимая дважды в год (первый раз в феврале) с целью решить насущную проблему буллинга среди детей, подростков и взрослых. День создали два 12-классника из Новой Шотландии, которые выступили против буллинга, когда его одноклассника высмеяли за то, что он любил носить розовую рубашку.

17 ноября празднуют Всемирный день таблицы умножения. Этот математический праздник начинается с 2010 года, но ежегодно дата празднования меняется. Это важное образовательное событие, которое празднуется во всем мире и имеет целью сделать таблицу умножения интересной и приятной.

Также 17 ноября Всемирный день преждевременно рожденного ребенка. Идея создать такое событие пришла в 2008 году, а инициатором выступил Европейский фонд помощи новорожденным.

Какой сегодня церковный праздник

17 ноября в церковном календаре – день памяти святого Григория Чудотворца. Он также был епископом Неокесарийским. Родился также в Неокесарии, но долгое время учился в Александрии. Проживал в пустыне, защищал отверженных и бедных. Известный Григорий тем, что умел хорошо нести Слово Божие. Благодаря его проповедям многие приняли христианство. Когда он поступил в кафедральный собор, то в Неокесарии проживало всего 17 христиан, но перед его смертью осталось только несколько язычников.

Календарь важных событий за 17 ноября:

1804 год — основывают университет в Харькове;

1869 год — в Египте официально открывается Суэцкий канал;

1913 год — по Панамскому каналу прошло первое судно;

1939 год — тысячи студентов города Праги и их преподавателей выходят на улицы города, протестуя против нацистской оккупации, но были арестованы и расстреляны или отправлены в концлагеря;

1948 год — вводят в эксплуатацию газопровод Дашава – Киев;

1959 год — Южноафриканская компания «Де Бирс», Йоханнесбург, приступила к изготовлению искусственных бриллиантов;

1964 год — Великобритания заявила о своем намерении запретить экспорт оружия в Южную Африку;

1966 год — в ночь на 17 ноября зарегистрировали самый большой метеорный дождь;

1967 год —»The Beatles» закончили работу в студии над альбомом «Magical Mystery Tour»;

1968 год — провели переговоры в Солсбери между представителями Великобритании и Родезии, но они зашли в тупик;

1971 год — произошел военный переворот в Северной Ирландии;

1989 год — полиция разгоняет студенческую демонстрацию в Праге, приуроченную к 50-летию протестов против нацистской оккупации;

1989 год — Беназир Бхутто становится премьер-министром Пакистана;

1994 год — Верховная Рада Украины отменяет Декларацию о суверенитете Крыма;

2000 год — Украина никогда не будет ядерным государством, заявляет экс-президент Украины Леонид Кучма на встрече со студентами Института международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

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