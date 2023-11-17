17 листопада: яке сьогодні свято та головні події

17 листопада святкують Міжнародний день студента та День студента в Україні.

У п’ятницю, 17 листопада, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

17 листопада святкують Міжнародний день студента та День студента в Україні. Подію було встановлено під час Всесвітнього конгресу студентів. На жаль основою цього дня стали трагічні події 1939 року, коли під час мирної демонстрації в Чехії було смертельно поранено одного зі студентів. Його смерть викликала хвилю протестів, які привернули увагу окупаційної влади (нацистів). Тому було вирішено закрити всі вищі навчальні заклади Чехії на три роки.

Також 17 листопада Всесвітній день вазектомії. Щорічно припадає на третю п'ятницю листопада. Ця подія фокусується на ролі чоловіків у плануванні сім'ї. Вазектомія є однією з форм контрацепції. Свято має на мету розвіяти міфи щодо вазектомії, підвищити рівень обізнаності про цю процедуру та заохотити чоловіків брати на себе відповідальність за планування сім'ї.

А ще 17 листопада Міжнародний день протидії булінгу. Припадає подія на третю п'ятницю листопада. Це глобальна ініціатива, яку проводять двічі на рік (перший раз у лютому) з метою вирішити нагальну проблему булінгу серед дітей, підлітків та дорослих. День створили двоє 12-класників з Нової Шотландії, які виступили проти булінгу, коли його однокласника висміяли за те, що він любив носити рожеву сорочку.

17 листопада святкують Всесвітній день таблиці множення. Це математичне свято бере свій початок від 2010 року, але щороку дата святкування змінюється. Це важлива освітня подія, яка святкується в усьому світі і має на меті зробити таблицю множення цікавою та більш приємною.

Також 17 листопада Всесвітній день передчасно народженої дитини. Ідея створити таку подію прийшла 2008 року, а ініціатором виступив Європейський фонд допомоги новонародженим.

Яке сьогодні церковне свято

17 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого Григорія Чудотворця. Він також був єпископом Неокесарійським. Народився також в Неокесарії, але тривалий час навчався у Олександрії. Проживав в пустелі, захищав знедолених та бідних. Відомий Григорій тим, що вмів гарно нести Слово Боже. Завдяки його проповідям багато людей прийняло християнство. Коли він вступив до катедри, то в Неокесарії проживало всього 17 християн, але перед його смертю залишилося тільки кілька язичників.

Календар важливих подій за 17 листопада:

1804 рік — засновують університет у Харкові;

1869 рік — в Єгипті офіційно відкривається Суецький канал;

1913 рік — Панамським каналом пройшло перше судно;

1939 рік — тисячі студентів міста Праги та їхніх викладачів виходять на вулиці міста, протестуючи проти нацистської окупації, але були арештовані й розстріляні або відправлені в концтабори;

1948 рік — вводять в експлуатацію газопровід Дашава — Київ;

1959 рік — південноафриканська компанія "Де Бірс", Йоганнесбург, розпочала виготовлення штучних діамантів;

1964 рік — Велика Британія заявила про свій намір заборонити експорт зброї до Південної Африки;

1966 рік — у ніч проти 17 листопада зареєстрували найбільший метеорний дощ;

1967 рік — "The Beatles" закінчили роботу в студії над альбомом "Magical Mystery Tour";

1968 рік — провели переговори в Солсбері між представниками Великої Британії і Родезії, але вони зайшли в безвихідь;

1971 рік — відбувся військовий переворот в Північній Ірландії;

1989 рік — поліція розганяє студентську демонстрацію в Празі, приурочену до 50-річчя протестів проти нацистської окупації;

1989 рік — Беназір Бхутто стає прем'єр-міністром Пакистану;

1994 рік — Верховна Рада України скасовує Декларацію про суверенітет Криму;

2000 рік — Україна ніколи не буде ядерною державою, заявляє експрезидент України Леонід Кучма на зустрічі зі студентами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

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