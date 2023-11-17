Автоматизированную систему исполнительного производства обновили: что изменилось

В АСИН обеспечена возможность регистрации и принятия нового процессуального документа «Наложение штрафа, при наличии задолженности по уплате алиментов, а также обновлены шаблоны.

ГП «Национальные информационные системы» 17 ноября обновило программное обеспечение Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП). Об этом сказано на официальном сайте НАИС.

В рамках проведенного обновления был доработан функционал системы с целью улучшения работы пользователей АСИП, в частности:

- обеспечена возможность регистрации и принятия нового процессуального документа «Наложение штрафа при наличии задолженности по уплате алиментов»;

- обновлены шаблоны ряда процессуальных документов, среди которых:

постановление об обращении взыскания на денежные средства на счетах должника и сопроводительного письма к данному постановлению;

требование, а отныне – запрос на получение информации, составляющей банковскую тайну;

постановление о прекращении розыска имущества должника.

Кроме того, осуществлен ряд других улучшений и исправлен ряд ошибок в работе АСИП, что нацелено на оптимизацию процесса работы пользователей Системы.

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