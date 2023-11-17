ВСП прекратил отставку судьи из-за обретения гражданства рф

Оценка имеющихся у ВСП доказательств дала возможность прийти к выводу, что судья в отставке, за которой сохраняется звание судьи, получила гражданство государства-террориста.

ВСП прекратил отставку судьи из-за обретения гражданства другого государства. Об этом сообщили в пресс-службе и пояснили, что оценка имеющихся у Высшего совета правосудия доказательств дала возможность прийти к выводу, что судья в отставке, за которой сохраняется звание судьи, получила гражданство государства-террориста - российской федерации, и, занимая соответствующую судебную должность нелегитимного суда, нарушила требования Конституции и законы Украины.

«После увольнения в отставку судья получила судейскую должность на территориях, которые временно контролируются российской федерацией.

Подтверждением приобретения такого гражданства, в частности, является указ президента страны-агрессора, которым ее назначено судьей так называемого верховного суда «луганской народной республики».

Законодательством российской федерации определено, что судьей рф может быть только гражданин российской федерации.

В то же время сведения о подаче указанным лицом заявления о выходе из гражданства Украины или оформлении ею потери гражданства Украины отсутствуют», - пишут в ВСП.

Высший совет правосудия уволил судью в связи с подачей заявления об отставке в 2018 году.

В ноябре 2018 года выплата ежемесячного денежного содержания ей как судьи в отставке прекращена из-за отмены действия справки о взятии на учет как ВПЛ.

Установление факта получения судьей гражданства российской федерации является основанием для прекращения ее отставки, о чем Высшим советом правосудия принято соответствующее решение.

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