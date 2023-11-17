Механизм пересылки паспортов за границу: как это работает и оформить

Как получить паспортный документ за границей.

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В Украине четко работает механизм пересылки паспортов от одного территориального подразделения миграционной службы в любое в другом регионе Украины, а также через Министерство иностранных дел Украины в зарубежные дипломатические учреждения и размещенные за рубежом представительства Центра обслуживания граждан «Паспортный сервис».

В Государственной миграционной службе объяснили, как получить паспортный документ за границей:

«Следует обратиться в заграничное дипломатическое учреждение Украины с заявлением о получении в стране пребывания заграничного паспорта или внутреннего паспорта в виде ID-карты. Заявление должно быть адресовано тому территориальному подразделению Государственной миграционной службы в Украине, в котором этот документ оформлялся».

В конце прошлого года правительственным постановлением был урегулирован вопрос, каким образом сделать так, чтобы граждане, оформившие заграничные или национальные паспорта в виде ID-карты в одном регионе, имели возможность получить готовые документы непосредственно по месту своего фактического пребывания в другом регионе Украины, и так само за границей, объяснили в службе.

В ГМС пишут, что для работников миграционной службы подобная процедура пересылки паспортных документов за границу уже стала обыденной. Отработан определенный алгоритм действий, чтобы по просьбе людей паспорта были доставлены практически в любую страну, где есть дипломатическое представительство Украины.

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