Єврокомісія відмовилася від реклами в соцмережі X

Європейська комісія наказала співробітникам відмовитися від реклами на платформі X через дезінформацію.

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Департамент комунікацій Європейської комісії звернувся до всіх виконавчих служб Європейського союзу з проханням припинити публікацію реклами на платформі Х (колишній Twitter) через загрозу поширення дезінформації. Про це повідомляє Politico.

Речниця Комісії Дана Спінант зазначила, що поширення дезінформації на цій платформі, особливо щодо конфлікту між Ізраїлем та Хамасом, призвело установу до рішення тимчасово припинити рекламу на цьому ресурсі для збереження репутації Європейської комісії.

Платформа Х опинилася у центрі уваги у Європі після прийняття нового Закону про цифрові послуги (DSA). У жовтні Єврокомісія вислала офіційний запит компанії щодо того, як платформа вирішує проблеми з незаконним контентом та дезінформацією, пов’язаною з атакою ХАМАСу 7 жовтня, у відповідності до нових вимог законодавства.

Хоча служби ЄС можуть продовжувати використовувати платформу Х для комунікації через численні профільні сторінки Комісії, відділ комунікацій припиняє платну рекламу на цьому ресурсі. Спінант також додала, що відділ розглядає можливість використання альтернативних платформ, таких як LinkedIn, Instagram чи Facebook, а також цифрової реклами на веб-сайтах.

«Ми також вивчаємо нові платформи, щоб урізноманітнити нашу присутність у соціальних мережах», – підкреслила речниця.

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